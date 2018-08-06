МЭР предложило перенести индексацию тарифов из-за роста НДС

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предложило в следующем году провести индексацию тарифов на услуги естественных монополий не с 1 июля, а с 1 января, чтобы синхронизировать ее с повышением НДС, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Президент Владимир Путин 3 августа подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения.

"Министерство предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов — то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года", — отметили в пресс-службе МЭР. В министерстве добавили, что такая мера позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

"В соответствии с существующей нормативной правовой базой увеличение НДС будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем, фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года", — отметили в пресс-службе.

В результате, помимо роста НДС в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством, в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост.

"Вместе с тем, министерство дополнительно прорабатывает размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значение инфляции 4%", — добавили в пресс-службе.