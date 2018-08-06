Греция получила последний транш финансовой помощи в 15 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 6 авг — РИА Новости, Мария Князева. Европейский механизм стабильности (ESM) перечислил Греции последний транш кредита в 15 миллиардов евро из программы внешней финансовой помощи, говорится в сообщении ESM.
После этого транша размер греческого буфера ликвидности составит 24 миллиарда евро. Эта сумма будет способна покрыть нужды Греции в финансировании в течение 22 месяцев после ее долгожданного выхода из программы внешней финпомощи 20 августа текущего года.
Греция получает финпомощь с 2010 года, это последняя страна еврозоны, которая не могла освободиться от внешней поддержки, начатой на фоне глобального экономического кризиса. Одной из целей программ финпомощи было возвращение страны к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитной поддержки от МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели и их, следовательно, пришлось дополнять новыми пакетами помощи. Сейчас идет третья программа помощи, именно она должна завершиться в августе.
При этом с учетом и предыдущих программ для Греции, где от еврозоны ее кредитовал предшественник ESM — EFSF, страна получила от этих двух европейских фондов стабильности около 204 миллиардов евро. Эти два фонда являются теперь крупнейшими кредиторами страны.