Росстат второй раз с начала года зафиксировал продовольственную дефляцию

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Продовольственная дефляция в РФ в июле в месячном выражении составила 0,3% после роста цен на 0,4% в июне текущего года, сообщает Росстат.

До этого продовольственная дефляция в месячном выражении наблюдалась в РФ в мае текущего года, а до этого — в сентябре прошлого года. По сравнению с июлем 2017 года цены на продукты в прошлом месяце выросли на 0,5%. Рост цен в июле к декабрю прошлого года составил 1,8%.

"В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции", — отмечает статистическая служба. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июле по сравнению с июнем увеличились на 0,3%. Непродовольственные товары подорожали на 0,1%.

В июле белокочанная капуста подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%, бананы — на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4-3,8%, апельсины — на 1,1%, груши — на 0,6%. Одновременно наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов: так, цены на свеклу выросли на 13,1%, морковь — на 9%, яблоки — на 1,8%.

В 76 регионах страны отмечалось снижение цен на куриные яйца (кроме автономных округов, входящих в состав области). Наиболее заметно они подешевели в Кировской области — на 12,4%, в Республике Алтай, Забайкальском крае и Иркутской области — на 10,2-10,5%. В свою очередь сухие молочные смеси для детского питания и соленая сельдь подешевели на 0,4%.

Пшено в июле подорожало на 4,8%. "Рост цен на него отмечался в большинстве субъектов Российской Федерации. При этом в Республике Татарстан и Пензенской области пшено стало дороже на 15,8% и 14,1% соответственно", — добавляет Росстат. На 3,4% выросли цены на мясо птицы, на 0,5-1% — на свинину, мясные полуфабрикаты, сырокопченые колбасы, копченые продукты из мяса и птицы, живую, охлажденную и разделанную замороженную (кроме лососевых пород) рыбу, рыбное филе, замороженные кальмары, овощные консервы для детского питания, овсяную и перловую крупы, безалкогольные напитки.