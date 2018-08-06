Росстат назвал услуги, на которые снизились цены в июле

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Цены по большинству групп и видов услуг в июле выросли, однако по некоторым видам зафиксировано снижение, в частности подешевели каско, билеты в кинотеатры и поездки в КНР, сообщает Росстат.

Так, цены на услуги страхования за прошедший месяц по отношению к июню снизились на 0,4%. Это связано со снижением годовой стоимости полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, объясняют в ведомстве. В июле также подешевели на 0,2% услуги организаций культуры — за счет снижения цен на билеты в кинотеатры.

Среди наблюдаемых видов услуг туризма и отдыха путевки в дома отдыха и пансионаты, а также санатории на территории России подорожали на 4% и 3% соответственно, поездки в Испанию и Грецию – на 3,5% и 2,6% соответственно. Вместе с тем поездки в Китай стали обходиться дешевле на 0,2%, говорится в сообщении Росстата.

Одновременно на 4,1% снизилась плата за проживание в гостинице, на 0,5% – за пользование потребительским кредитом, за услуги междугородной телефонной связи.

В группе услуг пассажирского транспорта полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 1,1%, проезд в троллейбусе – на 1%. Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,7-1,3% выросли абонентская плата за радиотрансляционную точку и телевизионную антенну, стоимость услуг прачечных, аренды индивидуального банковского сейфа.