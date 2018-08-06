В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна

КАЗАНЬ, 6 авг — РИА Новости. Земледельцы Татарстана намолотили первый миллион тонн зёрна урожая 2018 года, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

"По оперативным данным на 6 августа, в Татарстане намолочено 1,129 миллиона тонн зерна с площади 390,3 тысячи гектаров при средней урожайности 28,9 центнера с гектара", — говорится в сообщении.

По информации Минсельхозпрода, намолочено 0,84 миллиона тонн озимой пшеницы, 0,19 миллиона тонн озимой ржи, 0,06 миллиона тонн ячменя. Также аграрии республики приступили к уборке урожая гороха. Наибольшие площади зерновых и зернобобовых культур убраны в Чистопольском, Буинском, Алексеевском, Тетюшском и Сармановском районах Татарстана.

Лидерами по намолоту и урожайности зерновых являются Заинский, Сармановский и Нурлатский районы республики.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сообщал, что по итогам 2017 года земледельцы республики получили самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 34,2 центнера с гектара.

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