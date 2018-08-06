Американские пошлины повлияют на рост ВВП Китая, считает эксперт

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. США вне зависимости от их политики по-прежнему остаются вторым крупнейшим торговым партнером Китая, поэтому введение новых американских пошлин на весь объем китайского импорта может оказать влияние на темпы роста ВВП КНР, но лишь в краткосрочной перспективе, заявила РИА Новости научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института "Чунъян" при Народном университете Китая Лю Ин.

Министерство коммерции КНР в минувшую пятницу сообщило, что Китай готов в случае новых американских импортных пошлин ввести повышенные ввозные пошлины в размере до 25% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом поставок около 60 миллиардов долларов. Заявление минкоммерции КНР последовало вслед за подтверждением Белым домом в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год.

"Касательно влияния на экономику Китая, на мой взгляд, если рассматривать этот вопрос относительно ВВП, то в случае введения США 25% пошлин на ввоз китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов это может сказаться на темпах роста китайской экономики, в цифрах это около 0,5%. Это может произойти из-за того, что американо-китайский торговый конфликт окажет определенное влияние именно на китайский экспорт, в конце концов, США все еще считаются вторым китайским торговым партнером после ЕС", — считает аналитик.

При этом она добавила, что "перед лицом политики односторонних действий и откровенной травли в торговле со стороны США Китай не будет просто сидеть и наблюдать. Пекин будет непреклонно защищать принципы мультилатерализма, оберегать нормы и правила ВТО. Китайская сторона примет равноценные контрмеры в ответ на развязанную США торговую войну".

Достанется всем

Эксперт также добавила, что торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном также может нанести удар и оказать влияние на национальные экономики, с которыми Китай ведет торговлю, включая те же США.

"Это произойдет потому, что торговля межу США и Китаем — важная часть мировых цепочек ценности, производственных и сбытовых цепей, эти торговые отношения нельзя считать однонаправленными или односторонними. Именно поэтому не может быть торгового конфликта, который коснулся бы лишь одной страны, а остальным не навредил", — сказала аналитик.

По ее словам, более половины китайского экспорта в США производят американские компании, а значительную часть запчастей для этой продукции поставляют соседние с КНР страны, "именно поэтому я считаю, что торговый конфликт КНР и США окажет влияние не только на Китай, но и на экономический рост стран, вовлеченных в торговые отношения с КНР и США; США, спровоцировав этот торговый конфликт, поступили по принципу "ни себе, ни людям".

Главный нарушитель

Эксперт также подчеркнула, что США, действуя исключительно в своих интересах, чаще всех нарушают правила Всемирной торговой организации.

"По правде говоря, на сегодняшний день США являются страной, которая в наименьшей степени следует принципам ВТО, и нынешний, и предыдущий генеральный директор ВТО не раз осуждали и критиковали Вашингтон за нарушение норм мировой торговли и правил ВТО", — сказала Лю Ин.

Она привела статистические данные ВТО, согласно которым "по состоянию на август этого года число обвинений в нарушении правил ВТО в отношении США достигло 156, а в отношении Китая лишь 41, а в первом полугодии 2018 года США на 68% чаще обвинялись в нарушении норм ВТО, чем все остальные входящие в организацию страны вместе взятые".

"США подняли тарифные и нетарифные барьеры в отношении Китая, при этом не опустили их для других стран, что также привело к эскалации торговой войны. Ради обеспечения своих внутренних интересов США повсюду размахивают своей "торговой дубинкой". Точно также в 2008 году США вызвали глобальный финансовый кризис, заставили весть мир пройти через серьезный финансовый и экономический кризис", — добавила аналитик.

По ее словам, "в настоящий момент мировая экономика медленными темпами восстанавливается, и, несмотря на столь критически важный период, США все же развязали торговую войну, и это необычайно сильный удар по темпам роста всей глобальной экономики".

Светлое будущее

Она добавила, что торговая война США может нанести существенный удар по темпам роста международной торговли, которая "является важным двигателем мировой экономики, торговая война может заглушить этот двигатель или вызвать недостаток его мощности, что в свою очередь может привести к сдерживанию и замедлению темпов роста мировой экономики".

Несмотря на довольно неблагоприятный краткосрочный прогноз, эксперт все же более оптимистично смотрит на перспективы мировой и китайской экономики в будущем.

По словам Лю Ин, "протекционистские и меркантильные действия США в торговле, несмотря на кратковременное воздействие на экономический рост и увеличение объемов торговли ряда стран, не смогут в долгосрочной перспективе помешать экономическому росту стран с активно развивающейся экономикой, представителем которых является и Китай".

В первую очередь это связано с тем, что "эти страны обладают невероятно мощными преимуществами в человеческих ресурсах, энергетических ресурсах, также имеют региональные преимущества и так называемое "преимущество отсталости", которыми не обладают Европа, США и другие развитые страны".

"На мой взгляд, торговая война Китая и США хотя и повлияет на темпы роста мировой экономики, она не станет препятствием для тенденций и темпов развития новой экономики развивающихся стран и государств с активно развивающейся экономикой. Наоборот, она, возможно, окажет содействие развитию стран БРИКС и ШОС, включая КНР и РФ", — подчеркнула собеседница агентства.

По ее мнению, "мир не может позволить США произвольно и свободно вести политику гегемонии в торговле, нужны правила, необходимо путем многосторонних подходов противостоять политике односторонних действий, при помощи установленных правил противостоять гегемонии США, необходимо посредством настоящей свободной торговли дать отпор несправедливой торговой практике США".

Перспективы для России и Китая

Говоря о том, какие возможные преимущества нынешние торговые трения США и КНР несут для России и Китая, эксперт обратила внимание на то, что соседям необходимо использовать и активно развивать имеющийся потенциал экономического сотрудничества во всех сферах, не ограничиваясь лишь энергетикой.

"Всем известно, что уровень товарооборота России и Китая все еще не достиг 100 миллиардов долларов, стороны стремятся к достижению цели в 200 миллиардов долларов к 2020 году. В настоящий момент объем товарооборота КНР и РФ составляет лишь около 13% от объема товарооборота Китая с США, что не соответствует международному статусу России и Китая как двух крупных держав", — отметила Лю Ин.

Она подчеркнула, что "торговля между Китаем и Россией не ограничивается лишь сферой энергоресурсов, существует еще множество областей, к примеру, в последние годы двусторонняя электронная торговля увеличилась на 70%". "Перспективы наращивания товарооборота и потенциал экономического сотрудничества России и Китая довольно велики, в том числе в сельском хозяйстве, товарах промышленного назначения, потребительских товарах, в авиакосмической сфере, в области трансграничной электронной коммерции", — добавила эксперт.