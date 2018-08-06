МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" одобрил программу buy back, которая стартует с момента одобрения и завершится 31 декабря 2020 года, сообщает компания.

Параметры программу совет директоров компании рассматривал 4 августа.

"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" в соответствии с объявленными компанией 25 апреля 2018 года стратегическими инициативами одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций ПАО "НК "Роснефть"… Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

В начале мая "Роснефть" сообщила, что планирует провести программу buy back на 2 миллиарда долларов в 2018–2020 годах. Программу планировалось начать во втором квартале 2018 года после получения корпоративных одобрений, она должна будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Это делается с целью повышения доходности для акционеров в дополнение к утвержденной дивидендной политике выплаты не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО.