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Экономика

Иностранные производители рассказали о потерях и выгодах от продэмбарго РФ

Сюжет:
Ответные меры России на санкции (1593)
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© AP Photo / Hermann J. KnippertzШвейцарский сыр. Архивное фотоШвейцарский сыр. Архивное фото
© AP Photo / Hermann J. Knippertz

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости представители зарубежного бизнеса рассказали о потерях европейских стран от ответных мер России на санкции Запада и о выгоде, которую получили в результате перераспределения потоков импорта другие страны, в том числе арабские.

Посетитель на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продуктивное эмбарго. К чему привели четыре года контрсанкций

В понедельник исполняется четыре года с момента начала действия российских ответных мер, ставших реакцией на введенные ЕС санкции.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. В июле действие указа было продлено до конца 2019 года.

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Российское продуктовое эмбарго было продиктовано протекционистскими интересами Москвы, стремящейся к независимости от международных производителей, заявил РИА Новости исполнительный директор общества "Аграрная экономика" при Восточноевропейском комитете немецкой экономики Пер Бродерсен.

Овощи и фрукты на рынке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Продуктовое эмбарго следует рассматривать на фоне растущего роста протекционизма с российской стороны: Россия хочет уменьшить зависимость от международных производителей и, следовательно, укрепляет внутреннее производство — со значительными инвестициями в сельскохозяйственный сектор. Однако из-за отсутствия иностранной конкуренции многие цены на продовольствие выросли для российского потребителя, а в некоторых областях, таких как молочная и сыроварная промышленность, есть проблемы с качеством и предложением", — заявил эксперт.

По его словам, "если не будет достигнут серьезный прогресс в реализации минского соглашения по отношению к Украине, ЕС не снимет санкции, и поэтому Россия будет поддерживать продовольственное эмбарго". "Это еще одна причина, по которой мы хотели бы видеть больше импульса в реализации минского соглашения, поскольку эти торговые барьеры являются постоянным бременем для наших общих экономических отношений", — заявил Бродерсен.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Страны Запада увязали санкции с ситуацией на Украине и вокруг Крыма и не раз заявляли, что отмена антироссийских мер возможна лишь при условии прогресса по этим вопросам. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, напоминая, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Франция: потеря 1,5% экспорта

Жиль Псальмон из Национальной федерации производителей молока Франции рассказал РИА Новости, что российские ответные меры несомненно оказали серьезное воздействие на французских производителей, поскольку в 2014 году Россия была очень важным покупателем для ЕС: почти 1,5% европейской молочной продукции — сыра или масла — экспортировались в Россию. "Потеря такого потребителя послужила ухудшению экономической ситуации производителей молочной продукции во Франции, но также и в других регионах мира, особенно в 2015 и 2016 годах", — заявил Псальмон.

Фрукты. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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При этом он указал на наличие других обстоятельств, сыгравших свою роль в последние четыре года: это и импорт сухого молока КНР, и рост европейского производства вслед за ликвидацией квот, а также развитие мирового потребления масла, погода и другие. В связи с этим он указал, что "четко определить влияние именно российского продуктового эмбарго на производителей молочной продукции во Франции не представляется возможным".

"Кроме того, глобальный европейский экспорт в результате устоял в 2014 году: объем поставок в Россию (и в Китай в части сухого молока) был компенсирован развитием торговли в других направлениях, в частности, в развивающиеся страны", — отметил эксперт.

Бельгия: интерес к рынку РФ остался, но уже по другим ценам

Производители свинины в Бельгии заинтересованы в возобновлении экспорта своей продукции в Россию, заявили в Бельгийской федерации производителей мяса FEBEV.

Посетитель на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продуктивное эмбарго. К чему привели четыре года контрсанкций

"Мы знаем, что Россия увеличила объемы собственного производства. Понятно, что по тем ценам, что были в прошлом, мы поставлять не сможем, но бельгийские производители по-прежнему заинтересованы в российском рынке", — сказал РИА Новости специалист по экспортным поставкам FEBEV Седрик Шарон.

По его словам, введение российские ответные меры первоначально привели к падению цен на свинину, однако, начиная с 2016 года, они повысились, в частности, благодаря открытию новых рынков сбыта. "То, что мы ранее экспортировали в Россию, теперь поставляется в Китай и другие азиатские страны", — сообщил Шарон.

По словам представителя профсоюза европейских фермеров и работников сельхозкооперативов Copa-Cogeca Даниэля Кулонваля, бельгийские фермеры, в первый год тяжело переживавшие последствия продуктового эмбарго РФ, уже не зависят от него благодаря мерам, предпринятым властями ЕС и Бельгии. "Была проделана огромная работа для более легкого получения экспортных лицензий и облегчения процедуры санитарного контроля, в частности (для организации экспорта — ред.), в страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии", — сказал Кулонваль.

Сырная продукция на прилавке магазина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зарубежные экспортеры теряют $8 миллиардов в год из-за продэмбарго

Генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты Аркадий Арианофф сообщил РИА Новости, что до введения ответных мер РФ, по состоянию на 2013 год Бельгия экспортировала в РФ продукцию на общую сумму 5 миллиардов евро.

"Для сравнения, в прошлом году объем экспорта немного возрос и составил только 2,1 миллиарда евро. То есть мы видим сокращение более чем в два раза за это время. Больше всего потерял сельскохозяйственный экспорт, порядка 1 миллиарда евро", — сказал он РИА Новости.

"Бельгия, помимо сельхозпродукции, — а это в основном груши и яблоки, молочная продукция в меньшей степени, — также работала на российском направлении в сфере строительных технологий и материалов, энергетики, промышленного оборудования", — отметил он в комментарии агентству.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Швейцария: роста нет

Спустя четыре года после указа об ответных мерах России в отношении стран Евросоюза, товарооборот со Швейцарией начал понемногу снижаться.

Козоводческая ферма Магомеда Алиева в Волгоградской области
© РИА Новости / Cветлана Самсонова
Волгоградский фермер производит козий сыр по итальянским технологиям

"Товарооборот в целом скачет, но сейчас, к сожалению, отмечается тенденция на его снижение. Падает как российский экспорт, так и импорт швейцарской продукции в Россию", — рассказала РИА Новости консультант торгпредства РФ в Берне Марина Шахунян.

По ее словам, экспорт швейцарской продукции стабилизировался после обвала курса рубля зимой 2014 года, что тогда привело к резкому удорожанию для россиян товаров из Швейцарии.

Если рассматривать конкретные товары, то, согласно статистическим данным, опубликованным на правительственном сайте, с сентября 2014 года экспорт швейцарских сыров в РФ не сильно вырос. К примеру, в октябре 2014 года в РФ было вывезено сыра на более чем 28 миллионов 409 тысяч швейцарских франков. Тогда как в июне 2018 года эта цифра оказалась чуть выше 26 миллионов 813 тысяч франков.

При этом самой быстрорастущей статьей российского экспорта в Швейцарию в настоящее время является так называемый шрот – высокопротеиновый концентрированный кормовой продукт.

Египет: процветание и рост в три раза

"Мы процветаем", — так начинает свой ответ на вопрос РИА Новости Хишам ан-Наггар, исполнительный директор одной из крупнейших в Египте компаний, производящих и экспортирующих овощи и фрукты в Россию и Европу.

Уборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Мы покрыли дефицит экспорта из Европы в Россию за четыре прошедших года, то есть мы покрыли имеющийся в России дефицит, это в интересах Египта и России", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экспорт овощей и фруктов каждого египетского производителя в Россию увеличился за это время в три раза.

"Эти санкции не только в интересах Египта, но и России, так как мы поставляем российскому потребителю продукцию по низким ценам, она ниже европейской продукции на 15-20%", — отметил эксперт.

Согласно подсчетам РИА Новости на основании статистики, предоставленной агентству Федеральной таможенной службой, потери зарубежных стран от продуктового эмбарго могут составлять порядка 8,3 миллиарда долларов в год.

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