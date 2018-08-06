Чистая прибыль "Русала" выросла в два раза

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,03 раза и составила 952 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Во втором квартале чистая прибыль "Русала" упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов, скорректированная чистая прибыль снизилась на 31,2%, до 218 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 17,1%, до 440 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.
ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,707 миллиона тонн.