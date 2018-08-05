Эксперт ответил на слова экс-депутата Рады об эффекте санкций против РФ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Антироссийские санкции, в первую очередь, нанесли ущерб Украине, решившей разорвать с Россией связи и экономические цепочки, которые выстраивались на протяжении многих десятилетий. Такое мнение в разговоре с RT выразил Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Результатом этого стала настоящая катастрофа для украинской экономики", — отметил эксперт.

По его мнению, некоторые "нездоровые идеи" украинских государственных деятелей наподобие введения уголовной ответственности за импорт российских товаров – преступны прежде всего украинском народу. Экономики обеих стран по-прежнему очень тесно связаны друг с другом, несмотря на конфликт, пояснил Шаповалов.

Ранее бывший депутат Рады Евгений Филиндаш заявил, что санкции против Москвы "парадоксальным образом" сработали на укрепление России, так как привели к импортозамещению и развитию ряда секторов.