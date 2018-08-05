Французский бизнес хочет расширить сотрудничество с российским АПК

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции ряда стран Запада, подтолкнули французских предпринимателей к организации производств в РФ, сегодня процесс модернизации и организации новых проектов дает надежду на расширение сотрудничества между странами, сообщил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
"Продуктовые контрсанкции по целому ряду импортных строк привели к почти нулевому импорту продукции из Франции. Безусловно, это подтолкнуло и французских предпринимателей организовывать производство в России, но в значительно большей степени российские бизнесмены начали производить эти продукты в России на основе перенимаемого во Франции опыта, технологий, некоторых видов компонентов и сырья, а также сочетании российского и французского оборудования", — сообщил Шинский.
"Но, подчеркну, для организации успешных и конкурентоспособных производств крайне важна возможность их оснащения передовым специализированным оборудованием, которое подчас требуется в единичном экземпляре. Надеюсь, что в этом процессе модернизации и организации новых производств по переработке продукции АПК у России и Франции будет еще много совместных проектов", — заключил Шинский.
По разным оценкам, ущерб французской экономики от российского продуктового эмбарго составляет от 6 до 8 миллиардов евро. Некоторые эксперты отмечают, что больше всего пострадали производители свинины, молока, фруктов и овощей.