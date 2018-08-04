Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

КАИР, 4 авг — РИА Новости. Саудовская Аравия приняла решение возобновить с субботы поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановленные после атаки на саудовский нефтяной танкер 25 июля, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

"Саудовская Аравия решила возобновить транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив с субботы", — сказал министр, слова которого приводит государственное агентство СПА.

По словам министра, это решение было принято после того, как арабская коалиция, ведущая борьбу с мятежниками в Йемене, подтвердила, что приняты все необходимые меры по гарантии безопасности прохождения судов.

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) 25 июля атаковали нефтяной танкер Саудовской Аравии в Красном море. Танкер получил незначительные повреждения, никто из экипажа судна не пострадал.

Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданский конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла". Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом. В последнее время ситуация обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море, который пытаются отбить у хуситов правительственные войска при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.