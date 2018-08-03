"Алроса" продала самый дорогой российский бриллиант

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Алмазодобывающая компания "Алроса" продала на аукционе главный бриллиант из коллекции "Династия". Об этом сообщается на сайте компании.

Камень "Династия" представляет собой бесцветный бриллиант массой 51,38 карата чистоты VVS1 (без включений) с 57 гранями.

"Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков", — отмечается в сообщении пресс-службы компании.

На торгах, которые прошли 2 августа, были проданы четыре из пяти камней коллекции "Династия". Общая сумма выручки компании составила 10 миллионов долларов. Итоговые цены превысили стартовые примерно на 30%.

Все пять бриллиантов были созданы из одного алмаза "Романовы" весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке "Нюрьинская" в Якутии. Четыре других камня, полученных после огранки, получили имена династий, внесших свой вклад в развитию ювелирного дела в России: "Шереметевы", "Орловы", "Воронцовы" и "Юсуповы".