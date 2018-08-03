Лавров обсудил перспективы развития связей АСЕАН с ЕАЭС

Сергей Лавров во время выступления. Архивное фото

Сергей Лавров во время выступления. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встреч в Сингапуре с главами МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перспективы развития связей Ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), сообщил МИД РФ.

Встречи состоялись в четверг в Сингапуре, где Лавров принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН, включая 8-ю встречу глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита и 25-й региональный форум АСЕАН по безопасности.

"Обсуждались перспективы развития связей АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества в интересах налаживания широкого интеграционного взаимодействия на пространстве Большой Евразии", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Стороны также договорились о новой встрече лидеров.

Участники переговоров наметили меры по наращиванию взаимодействия в сферах борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, обеспечения информационной безопасности, чрезвычайного реагирования, экономики и инвестиций, гуманитарных контактов.

В ходе встреч подтвердилась близость подходов Москвы и АСЕАН по ключевым глобальным и региональным вопросам, включая "проблематику формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе всеобъемлющей, устойчивой и инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности", отмечается в сообщении.

АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.