КЖД примет на баланс железнодорожную часть Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) готовится принять в управление и на баланс строящуюся железнодорожную часть моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Алексей Гладилин.
По его словам, оперативное управление железнодорожной частью моста предполагает полное обслуживание комплекса и управление движением на нем, соответствующие средства на это будут заложены в бюджет компании на 2020 год. КЖД примет в качестве имущественного комплекса 19 километров самого моста, а также по 500 метров железной дороги с обеих сторон пролива, также относящихся к мосту.
Крымская железная дорога — федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД.
Сейчас идет строительство железнодорожной части моста и подходов к ней, сроки ввода — конец 2019 года. Пропускная способность составляет 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.