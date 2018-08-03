КЖД примет на баланс железнодорожную часть Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) готовится принять в управление и на баланс строящуюся железнодорожную часть моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Алексей Гладилин.

"Она (железнодорожная часть Крымского моста) будет у нас на балансе, это будет наше имущество", — сказал Гладилин.

По его словам, оперативное управление железнодорожной частью моста предполагает полное обслуживание комплекса и управление движением на нем, соответствующие средства на это будут заложены в бюджет компании на 2020 год. КЖД примет в качестве имущественного комплекса 19 километров самого моста, а также по 500 метров железной дороги с обеих сторон пролива, также относящихся к мосту.

Согласно предварительным оценкам, 3 миллиона пассажиров за год будет перевезено железнодорожным транспортом по Крымскому мосту после открытия его железнодорожной части, напомнил гендиректор КЖД. Планируется, что в первый год работы между крымским полуостровом и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и четыре пригородных, сообщал ранее инфоцентр "Крымский мост".

Крымская железная дорога — федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД.

Существующая железнодорожная однопутная дорога от Керчи в центр полуострова проходит до станции Владиславовка (район Феодосии), затем до узловой станции Джанкой на севере Крыма. Железнодорожное сообщение от Джанкоя до Симферополя — двухпутное и электрифицированное. Железнодорожное сообщение Крыма с Украиной и через ее территорию было прервано в 2014 году по инициативе украинской стороны.

Сейчас идет строительство железнодорожной части моста и подходов к ней, сроки ввода — конец 2019 года. Пропускная способность составляет 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.