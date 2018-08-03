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Минфин США объяснил санкции против банка "Агросоюз"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6842)
(обновлено: 18:40 03.08.2018)
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CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. США ввели санкции против российского банка "Агросоюз" из-за того, что он осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР, заявили в минфине.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Сегодняшние действия направлены против российского банка за осознанное содействие в осуществлении значительных сделок от лица, внесенного в санкционный список за деятельность, связанную с КНДР и оружием массового уничтожения", — говорится в опубликованном заявлении.

Глава минфина Стивен Мнучин отметил, что "США продолжат обеспечивать выполнение санкций ООН и США для пресечения незаконных потоков доходов КНДР". "Наши санкции сохранятся до достижения окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", — добавил он.

Американский минфин заявил, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". "С 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В середине 2013 года "Агросоюз" перевел более 5,5 миллиона долларов США от имени Корейского объединенного банка развития (KUDB), который внесен в санкционный список США и ООН. В 2014 году "Агросоюз" и другие российские банки договорились о переводе средств KUDB", — говорится в комментарии.

Здание Конгресса США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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По данным американского ведомства, "по состоянию на середину 2016 года "Агросоюз" открыл новые счета для северокорейской компании, провел по ним более 8 миллионов долларов и получил от имени KUDB эквивалент более 3 миллионов долларов". Кроме того, согласно заявлению минфина, "по состоянию на начало 2018 года "Агросоюз" разрешил северокорейской подставной компании вложить на счет в "Агросоюзе" почти 2,5 миллиона долларов в рублевом эквиваленте".

В минфине подчеркнули, что после внесения банка в санкционный список все его счета и собственность в США будут заблокированы. Банк "Агросоюз", согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 июля занимал 202 место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой, свидетельствует размещенная на сайте ЦБ РФ информация, датированная 21 мая 2018 года. "Агросоюз" зарегистрирован в Москве.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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princess fiona
Ну и зачем надо было на рожон лезть ... Если бы не связывались с КНДР, санкций меньше было бы .... Как будто партнёров нельзя было найти больше .
19:41
03.08.2018
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