"Трезвая Россия" выступила против продажи алкоголя в интернете

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Движение "Трезвая Россия" не поддерживает инициативу Минфина о продаже алкоголя через интернет, так как, по мнению общественников, она идет вразрез с майскими указами президента, заявили РИА Новости представители движения.

Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство внесло в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкоголя в интернете — документ предполагает запуск с января 2019 года онлайн-торговли для пива, российского вина и шампанского.

"Со следующего года Минфин предложил допустить в сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. В свою очередь "Трезвая Россия" инициативу ведомства не поддерживает и просит правительство РФ более внимательно рассмотреть данный законопроект", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

По мнению руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, "законопроект противоречит и государственной политике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем".

"Данная инициатива идет в разрез с майскими указами президента России, где приоритетными направлениями выделены сохранение человеческого капитала и демографический рост", — отмечают представители движения "Трезвая Россия".