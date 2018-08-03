В ЦБ рассказали, сколько российских банков попросили базовую лицензию

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Восемь российских банков уже получили базовую лицензию, еще 47 банков подали ходатайство на получение такой лицензии, говорится в письме зампреда ЦБ Василия Поздышева, опубликованном на сайте Ассоциации банков России.

"По состоянию на 13 июля 2018 года восемь банков получили базовую лицензию. Еще 47 банков подали ходатайство о получении базовой лицензии (все с капиталом менее 1 миллиарда рублей)", — говорится в письме.

Опрос банков показал, что всего около 150 кредитных организаций планировали получить базовую лицензию, для этого 33 банка наращивают свой капитал, а семь кредитных организаций еще пока не приняли решение о типе лицензии. В письме также приводятся данные на 1 июля о капитале действующих в России банков: у 188 кредитных организаций (39% от общего числа) капитал был менее 1 миллиарда рублей. Рыночная доля этих банков по основным операциям составляет менее 1%, около 2/3 из них — региональные.

"Капитал большинства банков, которые могут ходатайствовать о получении базовой лицензии, находится в диапазоне 300-500 миллионов рублей (в группе банков с капиталом менее 1 миллиарда рублей таких 62,8%). На их долю приходится 0,24% активов банковского сектора", — говорится в письме. Отмечается, что у 12,2% банков с капиталом менее 1 миллиарда рублей этот показатель превышает 700 миллионов рублей (0,1% активов банковского сектора).

ЦБ РФ в 2017 году определился с планом введения многоуровневой банковской системы, согласно которой российские банки уже в 2018 году начнут разделяться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы должно произойти 1 января 2019 года. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии — 300 миллионов рублей.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала в прошлом году на неоднородность банковской системы. По ее словам, малым и региональным банкам тяжело конкурировать с большими в привлечении ресурсов, и на них ложится большая регуляторная нагрузка.