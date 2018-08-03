ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Ответственность за развязывание торговой войны лежит полностью на США, а остановка диалога по урегулированию торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном отражает нынешний хаос в американской администрации, считает директор института по исследованиям Америки и Океании китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Ли Вэй.

В последние недели в СМИ появляются предположения, что стороны якобы вновь вступили в диалог, однако ни официальный Пекин, ни Вашингтон это пока не подтвердили. Вместо этого международное сообщество наблюдает очередной виток эскалации торговой войны после того, как США заявили о планах ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов.

"По моему мнению, во-первых, это отражает хаос в кабинете по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа. У людей различные мнения и мысли о том, как вести себя с Китаем в сфере торговли", — заявил РИА Новости Ли Вэй, отвечая на вопрос, что, по его мнению, могло послужить причиной остановки переговорного процесса.

По его словам, "кажется, что администрация Трампа до конца четко не знает, чего они хотят от Китая".

"На мой взгляд, что касается возобновления переговоров, мяч находится сейчас у США, Китай многократно повторял, что не хочет торговой войны, но и не боится ее. Эта торговая война была навязана Китаю, и если нам придется вести эту войну, мы это сделаем для защиты наших национальных интересов и интересов китайского народа", — заявил эксперт.

Опять же, добавил он, "Пекин заявлял о том, что всегда оставляет открытой дверь для диалога и консультаций, но не на условиях "психологического террора" в торговле. Обе стороны должны продемонстрировать свою искренность. Китай уже это сделал, теперь все зависит от американской стороны".

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны даже опубликовали совместное заявление по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Однако после последней встрече в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.