ФАС рассказала о влиянии стоимости авиатоплива на цену билетов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Текущая ситуация с ценами на авиатопливо не может оказать дополнительного влияния на цену авиабилетов, заявил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Последние два месяца отмечается боковой тренд изменения цен, то есть цены не растут, они даже несколько снижаются за это время. В этом смысле сказать, что какие-то дополнительные влияния на ситуацию с ценами на билеты может оказать авиатопливо, — таких оснований нет", — сказал он.

Голомолзин также отметил, что в основном на динамику цен на авиабилеты влияет стоимость лизинга воздушных судов и сезонный спрос.

"В основном на динамику цен на авиабилеты влияет, если из затратных факторов, то это все-таки в большей степени стоимость лизинга воздушных судов. Из факторов, которые конъюнктурные – это сезонный спрос. Сейчас период повышенного спроса, соответственно, это отражается на стоимости билетов", — сказал он.