ФАС рассказала о влиянии стоимости авиатоплива на цену билетов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Текущая ситуация с ценами на авиатопливо не может оказать дополнительного влияния на цену авиабилетов, заявил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
Голомолзин также отметил, что в основном на динамику цен на авиабилеты влияет стоимость лизинга воздушных судов и сезонный спрос.
"В основном на динамику цен на авиабилеты влияет, если из затратных факторов, то это все-таки в большей степени стоимость лизинга воздушных судов. Из факторов, которые конъюнктурные – это сезонный спрос. Сейчас период повышенного спроса, соответственно, это отражается на стоимости билетов", — сказал он.