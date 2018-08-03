В России 63 региона получат премии за улучшение бюджетных показателей

ГОРКИ (Московская обл.), 3 авг — РИА Новости. Дотации за улучшение бюджетных показателей получат 63 региона РФ, обеспечивших в 2017 году положительный прирост поступлений по налогам на прибыль, общий объем этих дотаций превысит 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Дотации регионам для стимулирования их налогового потенциала — общий объем средств превысит 30 миллиардов рублей. Они будут распределены между регионами, которые в прошлом году обеспечили положительный прирост поступлений по налогам на прибыль. Напомню, это премия или поощрение, которую мы придумали за улучшение бюджетных показателей, за результативную работу. Одновременно это стимул к дальнейшему увеличению собственных доходов. Такого рода дотации в этом году получат 63 региона, у них есть определенная позитивная динамика, и они смогут этими деньгами распорядиться по собственному усмотрению", — сказал Медведев на заседании правительства в пятницу.