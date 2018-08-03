Биткоин подешевел до 7,4 тысячи долларов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) в пятницу продолжает снижаться, опустившись уже до 7,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Другие криптовалюты в пятницу также дешевеют: Ethereum снижается в цене на 4%, до 404,88 доллара, XPR — на 0,85%, до 0,4389 доллара, Bitcoin Cash — на 6,39%, до 714,28 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 260,84 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,5% всего рынка криптовалют.
"Для этого на рынке должны произойти какие-то масштабные события, которые действительно будут гарантировать как востребованность криптовалют среди инвесторов, так и активный рост их применения в повседневной жизни", — отмечает аналитик.