Биткоин подешевел до 7,4 тысячи долларов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) в пятницу продолжает снижаться, опустившись уже до 7,4 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.27 мск биткоин дешевел на 4,21%, до 7,358 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 3,98%, до 7,34 тысячи долларов.

Другие криптовалюты в пятницу также дешевеют: Ethereum снижается в цене на 4%, до 404,88 доллара, XPR — на 0,85%, до 0,4389 доллара, Bitcoin Cash — на 6,39%, до 714,28 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 260,84 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,5% всего рынка криптовалют.

"Теперь, когда биткоин опустился в старый диапазон 7,4-7,9 тысячи долларов, можно ожидать некоторого затишья, после которого последует дальнейшее снижение курса данной криптовалюты", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов. Эксперт отмечает оптимизм на крипторынке, хотя покупатели "еще слишком осторожны в своих действиях, чтобы обеспечить стабильную положительную динамику".

"Для этого на рынке должны произойти какие-то масштабные события, которые действительно будут гарантировать как востребованность криптовалют среди инвесторов, так и активный рост их применения в повседневной жизни", — отмечает аналитик.