На ВЭФ-2018 обсудят роль молодежи в развитии Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Участники Восточного экономического форума-2018 в рамках деловой программы обсудят роль молодежи в социально-экономическом развитии Дальнего Востока, сообщает фонд "Росконгресс".

"По мнению экспертов, экономический рост регионов ДФО может быть в значительной степени обеспечен за счет предпринимательской активности молодежи. Предполагается, что в ходе сессии "Молодежь Дальнего Востока" молодые люди из разных регионов России – студенты, предприниматели, члены общественных организаций и движений – вместе с представителями государственной власти, экспертных сообществ и крупного бизнеса рассмотрят потенциал молодежи в развитии макрорегиона", — говорится в сообщении.

Участники ВЭФ обсудят привлечение молодежи на Дальний Восток, вклад молодых бизнесменов в ВРП, их участие в стратегически важных проектах, молодежное предпринимательство и трансграничные деловые связи.

Ожидается, что в дискуссии примут участие представители Федерального агентства по делам молодежи, региональных органов власти, общественных организаций и бизнесмены.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.