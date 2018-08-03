РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Америке не удается потеснить "Газпром" в Европе

(обновлено: 08:09 03.08.2018)
05830
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГазовый терминал в ПольшеГазовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Александр Лесных. "Газпром" готов установить очередной рекорд — по прогнозам специалистов, годовые поставки в дальнее зарубежье достигнут 205 миллиардов кубометров топлива. Почему США не удается потеснить российскую компанию на европейском рынке — в материале РИА Новости.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сюрприз для Киева. Зачем "Газпрому" "Северный поток — 3"

Альтернативы нет

Июльский результат — 19,5 миллиарда кубометров, рекорд для этого месяца. Всего с января по июль экспорт превысил 117 миллиардов "кубов" — это почти на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

В частности, поставки в Германию выросли на 12,3%, в Австрию — на 48,3%, в Нидерланды — на 53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, в Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%. Все это позволяет рассчитывать на то, что текущий год станет рекордным по объемам экспорта трубопроводного газа.

В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что годовой экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье может превысить 200 миллиардов кубометров. Сейчас эксперты прогнозируют уже 205 миллиардов.

На фоне многочисленных заявлений европейских политиков о планах диверсификации источников энергоресурсов новые рекорды российского газового холдинга для многих зарубежных аналитиков стали большим сюрпризом.

В качестве основной альтернативы рассматривались возобновляемая энергетика и поставки сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока и США.

Прогнозы быстрого роста возобновляемых источников энергии не сбылись, а СПГ так и не занял значительного места в энергобалансе Европы. Мало того, по сравнению с прошлым годом поставки сжиженного природного газа в Европу снизились почти на 13%.

Дело в том, что на это топливо нашлись другие покупатели. Прежде всего — Китай, который за полгода увеличил закупки СПГ почти на 50%. Япония и Южная Корея тоже наращивают потребление сжиженного газа.

В итоге если прошлым летом СПГ на азиатских рынках стоил около семи долларов за mmBtu (миллион британских термических единиц. — Прим. ред.), то в июне этого года цены превысили 11 долларов. Неудивительно, что все поставщики этого топлива переориентировались на азиатский рынок.

Европе же остается наполнять свои хранилища привычным российским газом. Тем более что он намного дешевле СПГ.

Словесная интервенция

Это полностью устраивает и "Газпром", и его основных контрагентов в Евросоюзе. Однако ситуация очень не нравится Вашингтону, считающему, что из-за поставок российского топлива Европа попадает под политическое влияние Москвы. Закрыть российскому газу путь на европейский рынок — одна из главных целей американского президента.

Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Принуждение к миру. Почему "Нафтогаз" прекращает войну с "Газпромом"

Двадцать пятого июля Дональд Трамп в результате трехчасовых переговоров добился от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера обещания, что Европа рассмотрит возможность строительства десятка новых терминалов для приема танкеров с СПГ из Америки.

Западные СМИ преподнесли это как безоговорочное поражение "Газпрома". Однако рынок ценных бумаг никак не отреагировал. Мало того, в последнюю неделю июля акции российского газового холдинга подорожали со 138 до 143 рублей.

Cпециалисты поняли, что договоренность американского президента и главы Еврокомиссии на деле ничего не значит. С одной стороны, весь американский СПГ законтрактован азиатскими странами, так что поставлять в Европу просто нечего. Поэтому уже действующие европейские терминалы загружены меньше чем на четверть.

С другой — строительство новых терминалов для приема американского топлива обойдется Евросоюзу примерно в десять миллиардов евро (на 0,5 миллиарда дороже "Северного потока — 2"). Поэтому европейцы будут использовать всяческие проволочки и предлоги, чтобы отложить этот проект на неопределенный срок.

Взгляд в будущее

Обострение конкуренции на европейском рынке газа неизбежно. США намереваются занять лидирующие позиции по поставкам СПГ, для чего строят все новые заводы по сжижению сланцевого газа.

К концу 2019 года американские мощности по производству СПГ должны вырасти почти втрое — с сегодняшних 3,6 миллиарда до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (около 99 миллиардов кубометров в год).

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Большая семерка" против БРИКС: кто победит в торговой войне

Если азиатский рынок не сможет переварить весь этот объем, американским газовикам придется искать новые рынки сбыта. Прежде всего в Европе.

Прорваться на европейский рынок американцы могут только с помощью политических инструментов, поскольку трубопроводный газ из России гораздо конкурентоспособнее по всем параметрам.

Но, как показывает практика, чиновники Евросоюза уже придумали достаточно эффективную тактику взаимодействия с Вашингтоном: они дают обещания, которые хочет услышать Трамп, а на практике продолжают делать то, что им выгоднее.

Например, обещают построить новые терминалы для американского СПГ, но начинают строительство "Северного потока — 2". Вопреки попыткам США заблокировать этот проект, газопровод вступит в действие уже к концу следующего года.

Если Дания (последняя страна, которая так и не дала согласия на прокладку трубы через свою территорию) откажется от участия в проекте, газопровод пойдет по другому маршруту, через особую экономическую зону. При этом общая стоимость "Северного потока — 2" не изменится.

Еще один крупный проект — "Сила Сибири" — также находится на завершающей стадии: построено более 90% трубопровода. Контракт между "Газпромом" и китайской CNPC предполагает прокачку 38 миллиардов кубометров газа ежегодно, однако это не предел.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, быстрорастущая экономика к 2035 году увеличит потребность Китая в российском трубопроводном газе до 80–110 миллиардов кубометров. Так что нынешний рекорд "Газпрома" далеко не последний.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена