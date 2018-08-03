Америке не удается потеснить "Газпром" в Европе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Александр Лесных. "Газпром" готов установить очередной рекорд — по прогнозам специалистов, годовые поставки в дальнее зарубежье достигнут 205 миллиардов кубометров топлива. Почему США не удается потеснить российскую компанию на европейском рынке — в материале РИА Новости.

Альтернативы нет

Июльский результат — 19,5 миллиарда кубометров, рекорд для этого месяца. Всего с января по июль экспорт превысил 117 миллиардов "кубов" — это почти на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

В частности, поставки в Германию выросли на 12,3%, в Австрию — на 48,3%, в Нидерланды — на 53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, в Данию — на 11,9%, Польшу — на 6,6%. Все это позволяет рассчитывать на то, что текущий год станет рекордным по объемам экспорта трубопроводного газа.

В конце июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что годовой экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье может превысить 200 миллиардов кубометров. Сейчас эксперты прогнозируют уже 205 миллиардов.

На фоне многочисленных заявлений европейских политиков о планах диверсификации источников энергоресурсов новые рекорды российского газового холдинга для многих зарубежных аналитиков стали большим сюрпризом.

В качестве основной альтернативы рассматривались возобновляемая энергетика и поставки сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока и США.

Прогнозы быстрого роста возобновляемых источников энергии не сбылись, а СПГ так и не занял значительного места в энергобалансе Европы. Мало того, по сравнению с прошлым годом поставки сжиженного природного газа в Европу снизились почти на 13%.

Дело в том, что на это топливо нашлись другие покупатели. Прежде всего — Китай, который за полгода увеличил закупки СПГ почти на 50%. Япония и Южная Корея тоже наращивают потребление сжиженного газа.

В итоге если прошлым летом СПГ на азиатских рынках стоил около семи долларов за mmBtu (миллион британских термических единиц. — Прим. ред.), то в июне этого года цены превысили 11 долларов. Неудивительно, что все поставщики этого топлива переориентировались на азиатский рынок.

Европе же остается наполнять свои хранилища привычным российским газом. Тем более что он намного дешевле СПГ.

Словесная интервенция

Это полностью устраивает и "Газпром", и его основных контрагентов в Евросоюзе. Однако ситуация очень не нравится Вашингтону, считающему, что из-за поставок российского топлива Европа попадает под политическое влияние Москвы. Закрыть российскому газу путь на европейский рынок — одна из главных целей американского президента.

Двадцать пятого июля Дональд Трамп в результате трехчасовых переговоров добился от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера обещания, что Европа рассмотрит возможность строительства десятка новых терминалов для приема танкеров с СПГ из Америки.

Западные СМИ преподнесли это как безоговорочное поражение "Газпрома". Однако рынок ценных бумаг никак не отреагировал. Мало того, в последнюю неделю июля акции российского газового холдинга подорожали со 138 до 143 рублей.

Cпециалисты поняли, что договоренность американского президента и главы Еврокомиссии на деле ничего не значит. С одной стороны, весь американский СПГ законтрактован азиатскими странами, так что поставлять в Европу просто нечего. Поэтому уже действующие европейские терминалы загружены меньше чем на четверть.

С другой — строительство новых терминалов для приема американского топлива обойдется Евросоюзу примерно в десять миллиардов евро (на 0,5 миллиарда дороже "Северного потока — 2"). Поэтому европейцы будут использовать всяческие проволочки и предлоги, чтобы отложить этот проект на неопределенный срок.

Взгляд в будущее

Обострение конкуренции на европейском рынке газа неизбежно. США намереваются занять лидирующие позиции по поставкам СПГ, для чего строят все новые заводы по сжижению сланцевого газа.

К концу 2019 года американские мощности по производству СПГ должны вырасти почти втрое — с сегодняшних 3,6 миллиарда до 9,6 миллиарда кубических футов в сутки (около 99 миллиардов кубометров в год).

Если азиатский рынок не сможет переварить весь этот объем, американским газовикам придется искать новые рынки сбыта. Прежде всего в Европе.

Прорваться на европейский рынок американцы могут только с помощью политических инструментов, поскольку трубопроводный газ из России гораздо конкурентоспособнее по всем параметрам.

Но, как показывает практика, чиновники Евросоюза уже придумали достаточно эффективную тактику взаимодействия с Вашингтоном: они дают обещания, которые хочет услышать Трамп, а на практике продолжают делать то, что им выгоднее.

Например, обещают построить новые терминалы для американского СПГ, но начинают строительство "Северного потока — 2". Вопреки попыткам США заблокировать этот проект, газопровод вступит в действие уже к концу следующего года.

Если Дания (последняя страна, которая так и не дала согласия на прокладку трубы через свою территорию) откажется от участия в проекте, газопровод пойдет по другому маршруту, через особую экономическую зону. При этом общая стоимость "Северного потока — 2" не изменится.

Еще один крупный проект — "Сила Сибири" — также находится на завершающей стадии: построено более 90% трубопровода. Контракт между "Газпромом" и китайской CNPC предполагает прокачку 38 миллиардов кубометров газа ежегодно, однако это не предел.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, быстрорастущая экономика к 2035 году увеличит потребность Китая в российском трубопроводном газе до 80–110 миллиардов кубометров. Так что нынешний рекорд "Газпрома" далеко не последний.