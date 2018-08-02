В России цена бензина на АЗС к 30 июля снизилась на две копейки

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в РФ на неделе с 23 по 29 июля продолжила снижаться, потеряв по данным на 30 июля 2 копейки и достигнув 43,32 рубля за литр, дизтопливо тоже продолжило дешеветь — на 1 копейку, до 44,46 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

По данным Росстата на 30 июля, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 2 копейки и составила 41,51 рубля за литр, цена марки Аи-95 — на 1 копейку, до 44,58 рубля за литр, марки Аи-98 — на 2 копейки, до 49,82 рубля за литр.

За неделю с 23 по 29 июля в 20 центрах регионов РФ отмечалось снижение цен на бензин. Более всего цены на него снизились в Назрани – на 1,9%, Севастополе – на 0,7%, Оренбурге и Симферополе – на 0,5%. В пяти центрах регионов РФ отмечалось увеличение цен на бензин, и больше всего в Ленинградской области и Магадане – на 0,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,89 рубля за литр, марки Аи-95 – от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,7 до 42,79 рубля, марки Аи-95 – от 43,75 до 45,84 рубля за литр.

Выпуск бензина в РФ с 23 по 29 июля вырос на 6,5% и составил 843,6 тысячи тонн, дизтоплива — на 5,9%, до 1,614 миллиона тонн.