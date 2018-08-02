МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники Россельхознадзора в текущем году выявили более 60 случаев нарушений температурного режима при перевозке замороженной рыбы железнодорожным транспортом с Дальнего Востока, говорится в пресс-релизе службы.

"В различных субъектах Российской Федерации сотрудниками Россельхознадзора фиксируются неоднократные нарушения температурного режима перевозки замороженной рыбы, следующей железнодорожным транспортом с Дальнего Востока. В текущем году выявлено свыше 60 таких случаев. Указанная ситуация вызывает серьезную озабоченность Россельхознадзора", — отмечает ведомство.

Уточняется, что, несмотря на наступление летнего сезона и повышение температуры, компании используют подвижный состав, неспособный обеспечить необходимый низкотемпературный режим перевозки. "Это приводит к нарушению необходимых ветеринарно-санитарных условий и, как следствие, к потере качества и безопасности перевозимой продукции", — поясняет служба.