Власти Кубани собираются ограничить строительство жилья в курортных городах

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Ограничения на строительство жилья на курортных территориях будут отражены в градостроительной документации курортных городов и поселков Кубани, сообщил РИА Новости руководитель департамента по архитектуре и градостроительству, главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.

Во время обсуждения итогов работы по решению проблем обманутых дольщиков с участием заместителя Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя 26 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ряд изменений в градостроительную стратегию региона. Среди них – ограничения по высотности застройки Азово-Черноморского побережья в 300-метровой зоне и по объёму строительства жилья в курортных территориях.

"Хватит строить жилье в таком количестве в курортных городах. Всю страну переселить на побережье мы не сможем, и стремиться к этому не надо. А вот гостиницы, SPA-комплексы, развлекательные объекты, которые являются составной частью курортной инфраструктуры, должны строиться", — сказал Рысин.

Соответствующие изменения, пояснил он, должны обеспечиваться внесением изменений в градостроительную документацию курортных территорий.

"Это будет отражено в генпланах и правилах землепользования и застройки" — подчеркнул глава градостроительного ведомства региона.