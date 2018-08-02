Против смягчения требований к автопроизводителям выступят 19 штатов США

Завод по сборке автомобилей в США. Архивное фото

Завод по сборке автомобилей в США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Коалиция из 19 штатов и округа Колумбии намерена противодействовать планам администрации президента США Дональда Трампа заморозить требования к автопроизводителям США в части сокращения вредных выбросов, заявила генпрокурор Массачусетса Маура Хейли агентству Блумберг.

Ранее администрация президента США объявила о предложении существенно сократить регулирование, которое было принято в пору президентства Барака Обамы по выбросам от автомобилей.

Предложение предполагает заморозку требований к автопроизводителям строить автомобили с более низким уровнем загрязнения среды, что предполагает, в частности, предпочтения в пользу гибридных автомобилей.

По отмене данных правил предполагается проведение трех публичных слушаний в Вашингтоне, Детройте и Лос-Анжелесе. Кроме того, администрация ожидает отзывов граждан по данному решению, говорится в документе, опубликованном на сайте Агентства Окружающей Среды США.