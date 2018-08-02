Эксперты отметили рост цен на авиабилеты на осень

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стоимость авиабилетов на осень по РФ выросла в годовом выражении на 10% из-за подорожания авиационного керосина, за рубеж — на 14%, рассказали РИА Новости в сервисе по организации путешествий OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали продажи авиабилетов с вылетом в сентябре-ноябре 2018 года и обнаружил повышение стоимости перелетов.

"Средний чек по купленным на текущий момент взрослыми пассажирами авиабилетам туда-обратно по России составляет 13,38 тысячи рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, по авиабилетам для зарубежных поездок — 21,89 тысячи рублей (рост на 14%)", — рассказали аналитики.

Тройка самых популярных у самостоятельных путешественников стран осталась прежней: это Италия, Испания и Греция. А вот среди остальных участников рейтинга, отмечают в OneTwoTrip, произошли изменения. Самые заметные: из топ-10 выбыли США, Турция поднялась сразу на три строчки (до 4 места), а в числе осенних лидеров 2018 года появились Таиланд и Кипр.

В конце июля "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 рублей. Также S7 заявила о повышении размера топливного сбора в ближайшее время на 200 рублей. В "ЮТэйр" отметили, что рассматривают такую возможность. В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. По мнению АЭВТ, ценовая политика производителей и топливозаправочных компаний может вынудить авиакомпании пойти на повышение топливного сбора. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.

Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость авиатоплива в годовом выражении увеличилась: в "Шереметьево" — в среднем на 25%, во "Внуково" — в среднем на 25%, в "Домодедово" — на 21%.