Словацкая делегация может получить статус почетной на юбилейном ЯМЭФ

ЯЛТА, 2 авг – РИА Новости. Словацкая делегация может получить статус почетного гостя V юбилейного Ялтинского международного экономического форума, сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии находится в Крыму с рабочим трехдневным визитом.

"Словацкая делегация хочет получить статус почетных гостей. Этот статус позволяет получить квоту в 50 мест. Организационный комитет будет рассматривать это предложение словацких партнеров. Возможно, оно будет удовлетворено, и тогда мы получим дополнительный прилив в взаимоотношениях между Россией и Словакией", — сказал Назаров на встрече словацкой делегации с руководством Ялты.

Назаров напомнил, что статус почетных гостей ЯМЭФ-2018 получили делегации из Германии и Австрии.

ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте с участием 3122 человек: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные — 45 регионов России. На форум приезжала крупная правительственная делегация из Сирии.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.

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