Минприроды поручило регионам не допустить пожаров на свалках из-за жары

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в связи с жаркой погодой поручил региональным властям лично заняться предотвращением возгораний на мусорных свалках, сообщает министерство.

"В связи с установившимся режимом аномальной жары Дмитрий Кобылкин поручил руководителям регионов взять под личный контроль комплекс мер по предотвращению возгораний на полигонах захоронения отходов производства и потребления", – говорится в сообщении.

При этом информация о случаях возгорания полигонов должна в оперативном порядке направляться в Росприроднадзор, подчеркнул министр.

"На полигонах должны строго соблюдаться меры противопожарной безопасности и регулярно проводиться мероприятия, направленные на профилактику возгораний", — сказал Кобылкин.

Как сообщалось ранее, мусор загорелся на площади порядка 200 квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Гагаринском районе Смоленской области, для борьбы с возгоранием привлекались вертолеты.