Китай призвал США вернуться к здравому смыслу в торговом споре

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Китай в ответ на сообщения о намерениях США увеличить тарифы в отношении китайских товаров, призывает американскую сторону вернуться к здравому смыслу и не действовать импульсивно, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Во-первых, мы призываем американскую сторону выправить свою позицию, не заниматься шантажом, это бесполезно в отношении Китая. Во-вторых, мы призываем американскую сторону вернуться к здравому смыслу, не нужно постоянно действовать импульсивно, в конечном итоге так можно навредить только самим себе", — сказал Гэн Шуан на брифинге.

Он также подчеркнул, что китайская сторона всегда готова к решению вопросов посредством переговоров.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.