Новак вновь войдет в совет директоров "Россетей", пишут СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак останется в совете директоров "Россетей", а бывший вице-премьер Александр Хлопонин может и вовсе в него не войти, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Министр энергетики обычно входит в советы директоров ключевых госкомпаний ТЭКа — "Роснефти", "Транснефти", "Газпрома", "Росатома" и других. Отсутствие Новака в совете может ослабить роль этого органа, пишет издание.
В Росимуществе газете заявили, что "на данный момент никаких изменений в состав совета директоров "Россетей" не вносилось". Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, сообщил, что финального решения по кандидатурам пока нет, не уточнив, какой состав обсуждается. В Минэнерго и "Россетях" отказались от комментариев. Представитель Хлопонина была недоступна для звонков.
Как отмечает издание, должность в совете директоров "Россетей", в отличие от других госкомпаний ТЭКа, не отличается высоким вознаграждением. Сейчас в совет директоров "Россетей" входят 15 человек. В конце июня акционеры компании избрали двух новых членов в совет директоров — замминистра экономического развития РФ Михаила Расстригина и гендиректора "Россетей" Павла Ливинского.