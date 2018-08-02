Новак вновь войдет в совет директоров "Россетей", пишут СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак останется в совете директоров "Россетей", а бывший вице-премьер Александр Хлопонин может и вовсе в него не войти, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, в правительстве обсуждался вариант введения Хлопонина в совет. Предполагалось, что он получит место Новака. Однако, по словам одного из собеседников газеты, такая замена вызвала споры в правительстве и администрации президента, поскольку за время своей работы глава Минэнерго получил "высокий кредит доверия".

Министр энергетики обычно входит в советы директоров ключевых госкомпаний ТЭКа — "Роснефти", "Транснефти", "Газпрома", "Росатома" и других. Отсутствие Новака в совете может ослабить роль этого органа, пишет издание.

В то же время министр также выступает основным переговорщиком от РФ по вопросам сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, а летом должен возглавить переговоры о будущем транзита газа через Украину. Источник, знакомый с работой совета директоров "Россетей", отмечает, что у Новака просто нет времени полностью погружаться в работу холдинга, много вопросов обсуждается заочно. Но, видимо, для правительства статус совета очень важен.

В Росимуществе газете заявили, что "на данный момент никаких изменений в состав совета директоров "Россетей" не вносилось". Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, сообщил, что финального решения по кандидатурам пока нет, не уточнив, какой состав обсуждается. В Минэнерго и "Россетях" отказались от комментариев. Представитель Хлопонина была недоступна для звонков.

Как отмечает издание, должность в совете директоров "Россетей", в отличие от других госкомпаний ТЭКа, не отличается высоким вознаграждением. Сейчас в совет директоров "Россетей" входят 15 человек. В конце июня акционеры компании избрали двух новых членов в совет директоров — замминистра экономического развития РФ Михаила Расстригина и гендиректора "Россетей" Павла Ливинского.