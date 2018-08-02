Сбербанк обрабатывает 70 тысяч тонн наличности в год

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сбербанк обрабатывает как минимум 70 тысяч тонн наличности в год, если погрузить этот объем денег в поезд, то он растянется от Москвы до Санкт-Петербурга, заявил в интервью РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
Часть проектов подразделения Сбербанка, которым руководит Ефимов, направлена на оптимизацию работы банка по обработке наличности.
"Чтобы затраты на инкассацию не увеличивались параллельно с ростом рынка, необходимо постоянно снижать ее себестоимость, а это возможно только при условии максимальной автоматизации ручного труда", — пояснил он.
В крупнейшем российском банке работают 15 тысяч инкассаторов, они обслуживают 140 тысяч объектов корпоративных клиентов, 72 тысячи банкоматов. В 2017 году инкассаторы Сбербанка перевезли денег и ценностей на сумму свыше 50 триллионов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппы МИА "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.