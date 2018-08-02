Сбербанк обрабатывает 70 тысяч тонн наличности в год

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сбербанк обрабатывает как минимум 70 тысяч тонн наличности в год, если погрузить этот объем денег в поезд, то он растянется от Москвы до Санкт-Петербурга, заявил в интервью РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

"Сбербанк обрабатывает ежегодно не менее 70 тысяч тонн наличности – это очень большие объемы. Если погрузить все это в эшелоны, они займут всю трассу от Москвы до Санкт-Петербурга", — сказал он.

Часть проектов подразделения Сбербанка, которым руководит Ефимов, направлена на оптимизацию работы банка по обработке наличности.

"Чтобы затраты на инкассацию не увеличивались параллельно с ростом рынка, необходимо постоянно снижать ее себестоимость, а это возможно только при условии максимальной автоматизации ручного труда", — пояснил он.

В крупнейшем российском банке работают 15 тысяч инкассаторов, они обслуживают 140 тысяч объектов корпоративных клиентов, 72 тысячи банкоматов. В 2017 году инкассаторы Сбербанка перевезли денег и ценностей на сумму свыше 50 триллионов рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппы МИА "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.