Белый дом обратился к бизнесу США после сообщений о заводе Tesla в КНР

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Белый дом не комментирует сообщения о планах компании Tesla по строительству завода в Китае, но призывает американские компании инвестировать в США.
Она вновь обвинила Китай в нечестной торговле и призвала компании США не вести "нездоровое сотрудничество с такими странами".
Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что американская Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Китае.
"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.