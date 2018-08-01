Центробанк спрогнозировал рост кредитования населения в этом году до 20%

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Темпы роста розничного кредитования в России по итогам текущего года могут составить до 20%, корпоративного — до 6-7%, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

"По нашим оценкам, розничное кредитование в конце года может увеличиться до 20% по сравнению с 2017 годом, корпоративное кредитование — до 6-7%", — сказал он.

Что касается статистики по банковскому сектору в январе-июле, Поздышев отметил, что результаты банков говорят о стабильном развитии системы. Так, темпы роста кредитования экономики, несмотря на продолжающуюся работу по очищению банковского сектора от недобросовестных игроков, увеличились. "В среднем можно говорить о двукратным увеличении роста кредитования экономики в 2018 году по сравнению с 2017 годом", — сказал зампред ЦБ.

В январе-июле, по предварительной оценке ЦБ, корпоративное кредитование выросло примерно на 1,5 триллиона рублей, розничное (ипотека, автокредитование и необеспеченное потребкредитование) — на 1,3-1,35 триллиона рублей. Вклады физлиц за семь месяцев увеличились, по оценке ЦБ, более чем на 1,1 триллиона рублей.

В июне ЦБ повысил прогноз по росту кредитования населения в 2018 году до 13-18%, а прогноз на 2019-2020 годы понизил до 10-13%. Также регулятор улучшил прогноз по росту кредитования экономики в текущем году до 9-11%, но ухудшил ожидания на 2019 год — до 6-9% и на 2020 год — до 6-10%.

Поздышев в апреле заявил, что регулятор начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования. В связи с этим ЦБ в июле, по результатам обсуждения с банковским сообществом, принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту. Так, по кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10% до 15% будет применяться коэффициент риска 120%, по кредитам с ПСК от 15% до 20% — коэффициент риска 140%, по кредитам с ПСК от 20% до 25% — 170%, по кредитам с ПСК от 25% до 30% — 200%.