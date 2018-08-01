Росавиация мониторит цены на авиабилеты на Дальний Восток

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минтранс РФ дал поручения Росавиации относительно мониторинга цен на авиабилеты на Дальний Восток, сообщили РИА Новости в министерстве.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее представила президенту HA доклад по мониторингу цен на авиабилеты, особое внимание было уделено Дальнему Востоку, Крайнему Северу и курортным направлениям. По мнению ФАС, ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Тем не менее, ведомство отметило, что окончательные выводы делать еще рано. В конце июня президент Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста.

"Росавиации даны соответствующие поручения", — сказали в Минтрансе.