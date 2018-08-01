Минкомсвязь планирует внести около 20 проектов по цифровой экономике в ГД

ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Минкомсвязь рассчитывает внести около 20 проектов по цифровой экономике на рассмотрение в Госдуму уже в осеннюю сессию, сообщил журналистам в среду министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) Константин Носков.

"Мы ориентируемся, что внесем пару десятков приоритетных проектов в осеннюю сессию, они находятся в разной степени проработки. Предстоит большое обсуждение, будем обсуждать на разных площадках с разными экспертами", — сказал Носков.

В городе Гусеве Калининградской области в среду состоялось первое заседание совета под председательством вице-спикера СФ, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики Совфед принял в апреле. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Совет призван изучить состояние и тенденции развития цифровой экономики.