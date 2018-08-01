В ЦБ рассказали, когда завершится объединение "Открытия" и Бинбанка

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк "Открытие" и Бинбанк, которые находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), завершат объединение в начале следующего года, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

"Объединение "Открытия" и Бинбанка завершится в начале 2019 года", — сказал он.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов, а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года.

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в начале июня в интервью РИА Новости говорил, что приватизация группы "Открытие", которая включает банк "Открытие", "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году. Акции группы будут предложены широкому кругу инвесторов.