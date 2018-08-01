Появление лоукост-вагонов выгодно для пассажиров, заявили в Совфеде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Введение в поездах дальнего следования лоукост-вагонов без биотуалетов и кондиционеров выгодно пассажирам, поскольку снизит цены на такие перевозки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский.

Ранее стало известно, что "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных ввести три класса обслуживания.

"Такое предложение выгодно для пассажиров, поскольку от его реализации цены на билеты будут ниже", — сказал Рязанский.

По его словам, решение ФПК является нормальным, так как в конкурентной экономике должны быть предложения на каждую категорию спроса.

"Кто будет покупать билеты в эти лоукост-вагоны? Те, кого устраивает низкий уровень комфорта, особенно не на слишком дальние расстояния, и кто хотел бы заплатить меньше. Таких пассажиров и сейчас много", — отметил Рязанский.

Глава комитета считает, что если ФПК ошиблась в своих маркетинговых расчётах, то против такого решения проголосуют сами пассажиры "своим карманом" и не будут покупать билеты. "Не думаю, что это ударит по пассажирам, повысит цены на билеты, наоборот. Если людей не устроят новые предложения, они просто не купят билет", — заявил сенатор.