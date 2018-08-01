Цифровизация экономики разовьет конкуренцию с самим собой, заявил Кудрин

ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Цифровизация экономики предполагает развитие конкуренции, и прежде всего, с самим собой, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, которое проходит в среду в городе Гусеве Калининградской области.

"Цифровизация экономики предполагает развитие конкуренции, прежде всего, нас ждет конкуренция с самими собой, с прошлым, со своими привычками, процедурами, скоростью принятия решений. Задача — понять, что нам самим нужно меняться. Нам не хватает несколько миллионов специалистов. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массовой подготовки специалистов. Мы сами отчасти становимся роботами — в телефоне есть все, что нам нужно, это наш "внешний блок", — сказал Кудрин.

Решение о создании совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле этого года. В его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики. Первое заседание совета под председательством вице-спикера СФ, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака проходит 1 августа в городе Гусеве.