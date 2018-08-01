Минсельхоз Армении откажется от одноразовых пластиковых изделий

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Армении заявило в среду, что откажется от использования одноразовых пластиковых изделий.

Ранее министр охраны природы Армении Эрик Григорян заявил, что в стране будет инициирован процесс по запрету использования одноразовых пластиковых изделий. По словам министра, пилотный проект стартует в одной отдельно взятой общине, затем выйдет на уровень области и в определенный период Армения присоединится к странам, где запрещен одноразовый пластик.

"Минсельхоз Армении, присоединяясь к инициированной Минохраны природы агитационной компании, отказывается от использования одноразового пластика", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян поручил аппарату министерства и подведомственным организациям приобретать воду только в стеклянных тарах.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире: они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.