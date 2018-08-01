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Экономика

"Вилор" создает производство рубильников по соглашению на "Иннопроме"

(обновлено: 14:48 01.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге. Архивное фотоВ Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Договоренности, достигнутые Корпорацией развития Среднего Урала и компанией "Вилор" в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге, способствовали созданию нового производства рубильников, предполагающего 100-процентную локализацию на территории Свердловской области, сообщает в среду департамент информационной политики губернатора региона.

Международная промышленная выставка Иннопром-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Свердловская область на "Иннопроме" подписала более 15 крупных договоров
В 2018 году главной темой выставки "Иннопром" стала тема "Цифровое производство". На площади 50 тысяч квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира, подписано свыше 100 договоров и соглашений. Проекты локализации производств в Свердловской области и развитие импортозамещения — задача, поставленная главой региона Евгением Куйвашевым и ставшая одним из основных направлений губернаторской программы "Пятилетка развития".

"Группа компаний "Вилор" — производитель электротехнической продукции — запускает собственное производство рубильников. "Вилор" планирует покрывать потребности в аппаратах своего предприятия, а также выйти на рынок и поставлять рубильники российским производителям электротехники и компаниям энергетического машиностроения", — говорится в сообщении.

Производство рубильников, использующихся в электрощитовом оборудовании, — первый этап реализации проекта. В дальнейшем группа компаний планирует развивать импортозамещающие производства автоматических выключателей, контакторов и другого коммутационного оборудования. Сегодня 90% такой техники импортируется в Россию.

"Как отмечают в Корпорации развития Среднего Урала, в России постепенно должен формироваться собственный рынок энергетического оборудования. Сегодня в ряде ниш в российской энергетике доля импорта достигает 100%. Проект "Вилор" — хороший пример развития и создания качественного российского продукта", — добавляется в релизе.

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Новейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКрупнейшую в стране промышленную выставку организует Министерство промышленности и торговли совместно с правительством Свердловской области.Участница на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Крупнейшую в стране промышленную выставку организует Министерство промышленности и торговли совместно с правительством Свердловской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЭкспозиция призвана выявить главные направления развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии и стать представительной площадкой для общения с иностранными партнерами.Трамвайные вагоны моделей 71-415 (справа) и 71-412, произведенные корпорацией Уралвагонзавод, на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Экспозиция призвана выявить главные направления развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии и стать представительной площадкой для общения с иностранными партнерами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ приветствии к участникам и гостям "Иннопрома-2018" президент России Владимир Путин отметил, что именно высокие технологии сегодня во многом определяют характер развития общества, стимулируют экономический рост и повышают качество жизни людей.Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В приветствии к участникам и гостям "Иннопрома-2018" президент России Владимир Путин отметил, что именно высокие технологии сегодня во многом определяют характер развития общества, стимулируют экономический рост и повышают качество жизни людей.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлава государства выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, а также даст старт новым проектам.Универсальный многоцелевой вертолет Bell-407GXP на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Глава государства выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, а также даст старт новым проектам.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным и влиятельным.Международная промышленная выставка Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным и влиятельным.
© РИА Новости / Владислав БелогрудПерейти в фотобанкНа площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий.Участница на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
На площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКомпании более чем из 20 стран привезли в Екатеринбург новейшие разработки.V Российско-Китайское ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Компании более чем из 20 стран привезли в Екатеринбург новейшие разработки.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСреди участников - Белоруссия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.Участницы на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Среди участников - Белоруссия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлавная тема выставки "Иннопром" в этом году — "Цифровое производство".Международная промышленная выставка Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Главная тема выставки "Иннопром" в этом году — "Цифровое производство".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк"Умные" машины, робототехника, беспилотная техника, электрический транспорт и технологии для городов – далеко не все темы, предложенные к обсуждению.Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Умные" машины, робототехника, беспилотная техника, электрический транспорт и технологии для городов – далеко не все темы, предложенные к обсуждению.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЦифровые технологии - это еще и "равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Цифровые технологии - это еще и "равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтрана-партнер нынешнего форума — Республика Корея.Макет ледовой арены на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Страна-партнер нынешнего форума — Республика Корея.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕвгений Куйвашев убежден, что "Иннопром" в партнерстве с Кореей придаст новый импульс расширению товарооборота двух стран и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.Компания Hyundai Motor представила новую модель электрокара Hyundai Ioniq на 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Евгений Куйвашев убежден, что "Иннопром" в партнерстве с Кореей придаст новый импульс расширению товарооборота двух стран и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ деловой программе выставки - 13 тематических блоков и пять специальных проектов. Всего за четыре дня здесь проводят более 150 мероприятий.Участники у стенда корпорации Уралвагонзавод на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В деловой программе выставки - 13 тематических блоков и пять специальных проектов. Всего за четыре дня здесь проводят более 150 мероприятий.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКлючевыми мероприятиями стали главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия", Российско-корейский промышленный форум, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ключевыми мероприятиями стали главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия", Российско-корейский промышленный форум, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа фото: участники на Международной промышленной выставке "Иннопром-2018".Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На фото: участники на Международной промышленной выставке "Иннопром-2018".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВпервые выставку в Екатеринбурге провели в 2010 году.V Российско-Китайское ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Впервые выставку в Екатеринбурге провели в 2010 году.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкС 2011 года мероприятие проходит в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С 2011 года мероприятие проходит в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
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