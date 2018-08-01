"Вилор" создает производство рубильников по соглашению на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Договоренности, достигнутые Корпорацией развития Среднего Урала и компанией "Вилор" в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге, способствовали созданию нового производства рубильников, предполагающего 100-процентную локализацию на территории Свердловской области, сообщает в среду департамент информационной политики губернатора региона.
"Группа компаний "Вилор" — производитель электротехнической продукции — запускает собственное производство рубильников. "Вилор" планирует покрывать потребности в аппаратах своего предприятия, а также выйти на рынок и поставлять рубильники российским производителям электротехники и компаниям энергетического машиностроения", — говорится в сообщении.
Производство рубильников, использующихся в электрощитовом оборудовании, — первый этап реализации проекта. В дальнейшем группа компаний планирует развивать импортозамещающие производства автоматических выключателей, контакторов и другого коммутационного оборудования. Сегодня 90% такой техники импортируется в Россию.
"Как отмечают в Корпорации развития Среднего Урала, в России постепенно должен формироваться собственный рынок энергетического оборудования. Сегодня в ряде ниш в российской энергетике доля импорта достигает 100%. Проект "Вилор" — хороший пример развития и создания качественного российского продукта", — добавляется в релизе.
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