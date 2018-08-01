"Вилор" создает производство рубильников по соглашению на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Договоренности, достигнутые Корпорацией развития Среднего Урала и компанией "Вилор" в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге, способствовали созданию нового производства рубильников, предполагающего 100-процентную локализацию на территории Свердловской области, сообщает в среду департамент информационной политики губернатора региона.

В 2018 году главной темой выставки "Иннопром" стала тема "Цифровое производство". На площади 50 тысяч квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира, подписано свыше 100 договоров и соглашений. Проекты локализации производств в Свердловской области и развитие импортозамещения — задача, поставленная главой региона Евгением Куйвашевым и ставшая одним из основных направлений губернаторской программы "Пятилетка развития".

"Группа компаний "Вилор" — производитель электротехнической продукции — запускает собственное производство рубильников. "Вилор" планирует покрывать потребности в аппаратах своего предприятия, а также выйти на рынок и поставлять рубильники российским производителям электротехники и компаниям энергетического машиностроения", — говорится в сообщении.

Производство рубильников, использующихся в электрощитовом оборудовании, — первый этап реализации проекта. В дальнейшем группа компаний планирует развивать импортозамещающие производства автоматических выключателей, контакторов и другого коммутационного оборудования. Сегодня 90% такой техники импортируется в Россию.

"Как отмечают в Корпорации развития Среднего Урала, в России постепенно должен формироваться собственный рынок энергетического оборудования. Сегодня в ряде ниш в российской энергетике доля импорта достигает 100%. Проект "Вилор" — хороший пример развития и создания качественного российского продукта", — добавляется в релизе.