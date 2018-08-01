"Биосфера" МНПЗ признана лучшим инфраструктурным проектом на Eco Best Award

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Комплекс биологических очистных сооружений "Биосфера", установленный на Московском НПЗ "Газпром нефти", победил в номинации "Лучший инфраструктурный проект" независимой премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения Eco Best Award — 2018, сообщает пресс-служба компании.

"Уникальный комплекс "Биосфера" повысил эффективность очистки сточных вод до 99,9 %, позволил Московскому НПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря новому комплексу МНПЗ более чем в два с половиной раза сократил потребление речной воды и в три раза — объем сточных вод, снизив нагрузку на городские очистные сооружения", говорится в сообщении.

В основу комплекса "Биосфера" легли лучшие отечественные технологии. Запущенные в 2017 году биологические очистные сооружения стали одним из главных проектов Года экологии в России. Ранее проект был также отмечен "Зеленым сертификатом" общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" и международной экологической премией Ecoworld-2017.

Ввод установки в эксплуатацию стал важной частью программы экологической модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года ведет "Газпром нефть" с объемом инвестиций более 250 миллиардов рублей. Благодаря выполненным мероприятиям, завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. К 2020 году в рамках второго этапа модернизации воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.