Президенту Ирана дали месяц, чтобы отчитаться по экономическим вопросам

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Парламент Ирана дал президенту страны Хасану Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем, сообщает агентство Mehr.
"Всего 92 из 290 членов парламента подали ходатайство с требованием к президенту Роухани ответить на вопросы парламента, которое было рассмотрено экономической комиссией; после пересмотра вопроса 80 настояли на своих требованиях",- заявил спикер парламента Али Лариджани.
Лариджани также отметил, что в соответствии с законом страны президент обязан предстать перед парламентом в течение одного месяца после получения вопросов.
Наличие проблем в экономике страны ранее признавал президент Ирана Хасан Роухани, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 — начале 2018 года протесты в Иране. Президент говорил и о наличии проблемы безработицы в стране.
Иранские парламентарии уже требовали от Роухани отставки нескольких министров, отвечающих за экономический круг вопросов развития страны. В администрации президента отмечали, что в правительстве будут произведены изменения.