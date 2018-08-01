Минэкономразвития поддержало идею создания инновационного кластера в Москве

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минэкономразвития России поддерживает инициативу о создании в Москве инновационно-производственного кластера, говорится в совместном релизе ведомства и Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

"Как показывает международный опыт, развитие высокотехнологичных компаний обеспечивается в том числе за счет создания единого механизма их кооперации. И в этом смысле идея создания на территории Москвы инновационно-производственный кластера представляется оптимальным решением, которое позволит создать наиболее благоприятные условия для кооперации научных организаций, промышленных предприятий, объектов инновационной инфраструктуры города", — приводятся в релизе слова директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артема Шадрина.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании на территории Москвы научно-производственного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы для развития научно-производственного потенциала столицы.

В июле замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Кристина Волконицкая сообщила РИА Новости, что правительство Москвы будет учитывать опыт Пекина по созданию научно-производственного кластера. По ее словам, проект создания кластера в Москве находится на этапе разработки концепции и будет запущен в ближайшее время. Также департамент ведет работу, связанную с привлечением иностранных резидентов кластера, в том числе из Китая.

Позднее в июле заведующий отделом кластерной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко сообщил РИА Новости, что концепция инновационного кластера Москвы может быть определена и объявлена к осени. По его словам, кластер будет виртуальным и будет представлять собой IT-платформу, которая позволила бы компаниям в формате социальной сети или маркетплейса знакомиться и взаимодействовать.