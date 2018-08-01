"М.Видео" откроет в своих магазинах сервисные центры Apple

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "М.Видео", крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) открывает авторизованные сервисные центры Apple в своих магазинах, говорится в пресс-релизе "М.Видео".

Первые два сервисных центра Apple откроются в магазинах "М.Видео" в Москве в торговых центрах "Авиапарк" и "Мебель Град". "В перспективе проект может быть расширен и на другие города", — добавляет компания.

Ритейлер указывает, что сервисные центры в магазинах оборудованы сертифицированным оборудованием. Детали и запчасти поставляются напрямую от Apple, обслуживание техники происходит с соблюдением процедур производителя.

"Обратиться в сервисный центр "М.Видео" могут все владельцы техники Apple вне зависимости от страны покупки или продавца, если техника сертифицирована для использования на территории России. Обменять или вернуть купленные в "М.Видео" гаджеты от Apple покупатели, как и прежде, смогут в магазинах", — добавляется в сообщении.

"М.Видео" работает на рынке с 1993 года. Контрольным пакетом акций ритейлера владеет группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. В конце апреля 2018 года "М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо" у "Сафмара" за 45,5 миллиарда рублей. На конец июня 2018 года группа объединяла 840 магазинов в России.