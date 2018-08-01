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Экономика

В Минтрансе назвали строительство дороги Джубга — Сочи нецелесообразным

(обновлено: 13:43 01.08.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПоселок Джубга. Архивное фотоПоселок Джубга. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Реализация проекта по реконструкции автодороги Джубга — Сочи в настоящее время нецелесообразна — осуществить проект крайне сложно технически, а его стоимость высока, сообщили в Минтрансе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Проект трассы Джубга-Сочи жизненно необходим региону, заявил губернатор
В ведомстве пояснили, что варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга — Сочи (А-147) прорабатывались совместно с Росавтодором. По предварительным оценкам, сейчас реализация проекта оценивается не менее чем в 1,6 триллиона рублей.

По данным Минтранса, в рамках реконструкции надо будет убрать несколько участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено по обеим магистралям — железнодорожной и автомобильной.

"Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время", — заключили в министерстве.

Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Силуанов считает, что в России слишком мало платных дорог
Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что Росавтодор предложил построить в Краснодарском крае новую четырехполосную скоростную трассу из Джубги в Сочи, стоимость которой, по предварительным подсчетам, составит 1,2 триллиона рублей в ценах 2017 года.

Согласно проекту, путь от Джубги до Сочи занял бы всего час: предполагаемая длина трассы составляет 119,5 километра, а расчетная скорость на ней — 120 километров в час, рассказал газете один из федеральных чиновников. Дорогу предполагалось сделать бесплатной.

По данным газеты, новая дорога должна была пойти в обход населенных пунктов. Проект планировали разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе за 199 миллиардов рублей (включая строительство 10 мостов и семи тоннелей), обход Сочи — за 180 миллиардов рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское — за 130 миллиардов рублей, а также построить примерно 80 километров соединительных участков (стоимость оценивается в 700-800 миллиардов рублей).

Губернатор поддержал проект

Вид на город Холмск на Сахалине. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что новая скоростная трасса жизненно необходима для региона.

"Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходимый, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу", — сказал журналистам Кондратьев.

Эксперт: стоимость трассы обоснована

Автомобильная дорога. Архивное фото
© Fotolia / vvvita
В Московской области до конца года откроют 16 участков автодорог
Специалисты оценили стоимость проекта и посчитали ее обоснованной. Так, руководитель инвестиционно-аналитического управления крупного дорожного подрядчика "ДСК "Автобан" Дмитрий Стерлягов пояснил РИА Новости, самые затратные статьи в дорожном строительстве — это мосты и тоннели.

В качестве примеров сравнимых по стоимости аналогичных объектов он привел автодорогу E39 Coastal Highway вдоль побережья Норвегии стоимостью 42,3 миллиарда долларов и трассу Ибинь — Паньчжихуа в Китае за 13,4 миллиарда долларов.

Высокая стоимость строительства в твердых горных породах вызвана необходимостью использовать дорогую спецтехнику и вести подрывные работы, отметил Стерлягов. По его словам, только одна качественная тоннельно-буровая машина может стоить 20 миллионов долларов.

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