МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Реализация проекта по реконструкции автодороги Джубга — Сочи в настоящее время нецелесообразна — осуществить проект крайне сложно технически, а его стоимость высока, сообщили в Минтрансе.
По данным Минтранса, в рамках реконструкции надо будет убрать несколько участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено по обеим магистралям — железнодорожной и автомобильной.
"Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время", — заключили в министерстве.
Согласно проекту, путь от Джубги до Сочи занял бы всего час: предполагаемая длина трассы составляет 119,5 километра, а расчетная скорость на ней — 120 километров в час, рассказал газете один из федеральных чиновников. Дорогу предполагалось сделать бесплатной.
По данным газеты, новая дорога должна была пойти в обход населенных пунктов. Проект планировали разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе за 199 миллиардов рублей (включая строительство 10 мостов и семи тоннелей), обход Сочи — за 180 миллиардов рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское — за 130 миллиардов рублей, а также построить примерно 80 километров соединительных участков (стоимость оценивается в 700-800 миллиардов рублей).
Губернатор поддержал проект
"Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходимый, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу", — сказал журналистам Кондратьев.
Эксперт: стоимость трассы обоснована
В качестве примеров сравнимых по стоимости аналогичных объектов он привел автодорогу E39 Coastal Highway вдоль побережья Норвегии стоимостью 42,3 миллиарда долларов и трассу Ибинь — Паньчжихуа в Китае за 13,4 миллиарда долларов.
Высокая стоимость строительства в твердых горных породах вызвана необходимостью использовать дорогую спецтехнику и вести подрывные работы, отметил Стерлягов. По его словам, только одна качественная тоннельно-буровая машина может стоить 20 миллионов долларов.