Власти Тюменской области поддержат новых инвесторов Тобольской промплощадки

ТЮМЕНЬ, 1 авг — РИА Новости. Правительство Тюменской области готово предоставить полный пакет мер государственной поддержки тюменским, российским и иностранным компаниям, желающим открыть в Тобольске производства, сырьем для которых послужит продукция заводов СИБУРа, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Значение Тобольской промышленной площадки для экономики Тюменской области и России сложно переоценить. СИБУР выступает в роли инвестиционного локомотива. Тобольская промплощадка имеет серьезные перспективы для дальнейшего развития, мы готовы оказать поддержку компаниям, все возможности для этого есть", — привел собеседник агентства слова временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он добавил, что численность работников предприятия "СИБУР Тобольск" уже превышает 3,7 тысячи человек. После завершения строительства завода "ЗапСибНефтехим" на Тобольской промплощадке планируется создать еще около 1,7 тысячи новых рабочих мест непосредственно на производстве.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год", — сказал собеседник агентства.

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