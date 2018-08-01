В Китае заявили о намерении решать торговые противоречия путем переговоров

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Китай выступает за решение торговых противоречий путем переговоров, одностороннее давление и угрозы будут иметь противоположный желаемому результат, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Что касается контактов и переговоров между двумя сторонами, Китай всегда придерживался позиции, что торговые противоречия должны решаться путем переговоров", — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, вступали ли стороны (КНР и США — ред.) в контакт по вопросам урегулирования торговой войны в последнее время.

По его словам, "наши усилия и искренность видны всему международному сообществу, и должен подчеркнуть, что диалог должен быть основан на взаимном уважении и равенстве, в рамках установленных правил".

"Односторонние угрозы и давление будут контрпродуктивными", — сказал представитель ведомства.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов.

Как пояснило агентство, ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.